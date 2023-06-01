بعد إرتفاع حظوظ أزعور برّي أمام خيارين… الجلسة أو العقوبات

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على “تويتر”: “بعدما ارتفعَت حظوظ جهاد أزعور، يتمّ التلويح بعقوبات أميركية على برّي إذا لم يدْعُ لإجتماع مجلس النواب لإنتخاب رئيس. منذ أيام صدرت تهديدات عن جعجع والجميّل وغيرهما أنه إذا كانت حظوظ فرنجية كبيرة فإنهم سينسحبون من الجلسة فيصبح عدد النواب الحاضرين أقل من 86 فتتعطل الجلسة بحسب الدستور. وبالنتيجة، بري سيدعو للجلسة، والنواب المعارضون لأزعور سينسحبون ويعطلونها كما كان سيفعل النواب المعارضون لفرنجية. بالخلاصة، الجميع قادر على التعطيل، والعقوبات قد تنفع لعقد الجلسة، لكنها لن تنفع لإنتخاب رئيس”.
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