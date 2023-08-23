بعد إقفال”الدردنيل”… جهود لإخماد الحرائق في تركيا واليونان ( فيديو )

تم إغلاق مضيق الدردنيل من الجانبين، وإجلاء 1251 شخصاً من 9 مناطق، في وقتٍ عملت فيه 8 طائرات إطفاء و26 طائرة هليكوبتر ونحو 180 عربة تعمل على إخماد الحريق.
أغلقت السلطات التركية مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية على خلفية احتدام حرائق الغابات المستمرة في المنطقة.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن الطريق السريع الرئيسي المودي إلى مدينة جاناكالي شمال غرب البلاد مغلق أمام حركة المرور، كما تم إغلاق مضيق الدردنيل من الجانبين، وإجلاء 1251 شخصاً من 9 مناطق.
بدوره، أعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي أن 8 طائرات إطفاء و26 طائرة هليكوبتر ونحو 180 عربة تعمل على إخماد الحريق.
وتتواصل حرائق الغابات في تركيا منذ حزيران/يونيو الفائت، وأثارت مشاهد الغابات المحترقة بالقرب من منتجع جزيرة مرمريس السياحية المطل على بحر إيجه مخاوف من تكرار حرائق العام الماضي التي دمرت حوالى 345950 فداناً في أنحاء المنطقة.
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وصرح مسؤولون بأنه تم إجلاء نحو 274 شخصاً كإجراء احترازي، ويقول العلماء إن تغيّر المناخ بفعل الأنشطة البشرية يجعل الموجات الحارة أكثر تكراراً وأكثر حدة.
اتساع رقعة الحرائق في اليونان
وفي اليونان، اتسعت رقعة حرائق الغابات في اليونان حيث اندلع 63 حريقاً جديداً في أنحاء اليونان خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقال ممثل خدمة الإطفاء يانيس أرتوبيوس، أنه “على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تسجيل 63 حريقاً في الغابات، وسط جهود عمليات الإطفاء لإخمادها في ظل الظروف المناخية القاسية للغاية.
وفي سياقٍ آخر، أفادت “رويترز” نقلاً عن وكالات الملاحة، بتعليق حركة السفن عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة أغلقت المضيق.
وذكرت وكالة “تريبيكا” للشحن البحري أن حركة السفن عبر البوسفور توقفت صباح اليوم الأربعاء بعد تعرض سفينة لعطل في محركها.
ووفقا لتقرير نشرته الوكالة، تعرضت ناقلة النفط الخام التي ترفع علم ليبيريا “جوانيين” للعطل عند المدخل الشمالي للمضيق وتم إرسال قاطرتين للمساعدة.
المصدر: الميادين
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