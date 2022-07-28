بعد اجتماعهم بوزير الأشغال… المراقبون الجويون: سنستمر بتأمين خدمات الملاحة الجوية على مدار الساعة

أصدر المراقبون الجويون اللبنانيون البيان التالي:
اجتماعات متتالية عقدها وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية مع المراقبين الجويين في مصلحة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي ، بحضور المدير العام للطيران المدني ، حيث جرى فيها طرح لجميع المشاكل والهواجس التي يعاني منها المراقبون الجويون اللبنانيون واهمها النقص في عددهم وخاصة المجازين منهم والتي تدفعهم للعمل ساعات متواصلة واحيانا من دون اي اجر مادي او اية حوافز مالية تذكر ، وذلك حرصاً منهم على تغطية النقص الحاصل ولاستمرار تأمين تقديم خدمات الملاحة الجوية بشكل آمن وسليم في الاجواء اللبنانية ومطار رفيق الحريري الدولي- بيروت،وخصوصا في ظل الزيادة الملحوظة لحركة الطيران والوافدين إلى لبنان هذا العام .
واستجابة لمطالب المراقبين الجويين ، والتي اعتبرها الوزير حمية ، بأنها محقة ، وحرصاً منه على استمرار انسيابية الحركة الجوية الآمنة في لبنان ، وحفاظاً على السلامة العامة وبقاء مرفق المطار مراعياً لمعايير السلامة الدولية ، فقد تمت مناقشة كيفية تحسين مدخول المراقبين الجويين اللبنانيين لتشجيعهم على عدم الهجرة وزيادة انتاجيتهم ، بما يتوافق مع طبيعه مهامهم والمسؤوليات الملقاه على عاتقهم ، وخصوصا مع ارتفاع نسبة التضخم المعيشي الحاصل في ظل الظروف الراهنه التي يعاني منها الوطن ،حيث باتت رواتبهم مع جميع تعويضاتهم المستحقة الأدنى أجراً بين جميع المراقبين الجويين العاملين في الدول المجاورة،
وبناء على ما تقدم ، فقد شدد الوزير حمية أمامهم ، بأنه وضع نصب عينيه خارطة طريق لحل معظم تلك المشاكل ،والتي سيتم العمل في الايام المقبلة على طرحها على بساط البحث على كافة المستويات ومع المعنيين في الدولة اللبنانية ،لتأمين تمويلها ،ووضعها قيد التنفيذ في اسرع وقت .
كما تم أثناء الاجتماع طرح مشروع لتدريب معاونين للمراقبين الجويين ، وذلك لتغطية النقص في عدد المراقبين المجازين.
بناء على ما تقدم يشكر المراقبون الجويون معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية ، ومعه جميع المعنيين على جهودهم ومساعيهم الخيرة ، والاهم من ذلك تفهمهم لدور المراقب الجوي واهمية ودقه عمله والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
وافساحا في المجال لتنفيذ خارطة المعالجة تلك ، واحساسا منهم بدورهم الوطني والمحوري في الابقاء على المطار كبوابه لبنان للخارج، يعلن المراقبون الجويون الاستمرار بتأمين خدمات الملاحة الجوية في لبنان على مدار الساعة.
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