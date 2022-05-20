موقع البرامج
نشرات الأخبار
بعد الاشاعات حول اختيار “التيار” لاسم مرشحه لنيابة رئاسة مجلس النواب… مصدر نيابي يوضح للـOTV!
محلي
|
الجمعة 20 أيار 2022
Post Views: 718

أكد مصدر نيابي للـOTV أن كل ما يروج في الاعلام عن موقف التيار الوطني الحر عن انتخابات رئيس المجلس ونائبه واللجان لا اساس له. وشدد المصدر على أن التيار الوطني الحر لم يقرّر بعد اذا كان سيكون له مرشح لنيابة رئاسة المجلس ام لا ولم يحسم بعد اي اسم من التيار لأي موقع برلماني وفي الادارة المجلسية.
وتابع: “موقف التيار الوطني الحر كان واضحا قبل الانتخابات بالنسبة لرئاسة الجمهورية والمجلس والحكومة وسيكون هناك موقف تفصيلي في كلمة باسيل غدا الخامسة عصرا في البيال”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com