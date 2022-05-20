بعد الاشاعات حول اختيار “التيار” لاسم مرشحه لنيابة رئاسة مجلس النواب… مصدر نيابي يوضح للـOTV!

أكد مصدر نيابي للـOTV أن كل ما يروج في الاعلام عن موقف التيار الوطني الحر عن انتخابات رئيس المجلس ونائبه واللجان لا اساس له. وشدد المصدر على أن التيار الوطني الحر لم يقرّر بعد اذا كان سيكون له مرشح لنيابة رئاسة المجلس ام لا ولم يحسم بعد اي اسم من التيار لأي موقع برلماني وفي الادارة المجلسية.
وتابع: “موقف التيار الوطني الحر كان واضحا قبل الانتخابات بالنسبة لرئاسة الجمهورية والمجلس والحكومة وسيكون هناك موقف تفصيلي في كلمة باسيل غدا الخامسة عصرا في البيال”.
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