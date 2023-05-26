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بعد الزلزال… هل يضرب تسونامي لبنان…!؟
متفرقات
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الجمعة 26 أيار 2023
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كشفت “منظمة التغيير المناخي”، عن أن “موجات تسونامي ستحدث بسبب التغيير المناخي وانهيارات في الجبال الجليدية، في القطب الجنوبي”.

في المقابل، طمأنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في لبنان، في بيان، الى “أن لبنان بعيد من موجات التسونامي اذا حدثت”.

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