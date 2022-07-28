بعد الزلقا، فرص جديدة للربح مع بوب فينانس في ساحة ساسين

تتجدد فرص الربح مع شركة بوب فينانس اليوم، الخميس 28 تمّوز، حيث ان المواطنين مدعوون للحضور عند الساعة الخامسة من بعد الظهر أمام فرعها الجديد في الأشرفية – ساحة ساسين لربح جوائز نقدية قيّمة ضمن برنامج البث المباشر The Road Show مع الإعلامي إيلي مرهج الذي يطل عبر راديو دلتا من داخل فان نقّال، بعد أن أطلّ سابقاً من أمام فرع بوب فينانس في الزلقا حيث قدّمت الشركة عدداً كبيراً من الجوائز النقدية على المارّين والمشاركين في البرنامج. هذا وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن إفتتاح فرعها في ساحة ساسين في الأشرفية الذي يستقبل المواطنين لغاية الساعة التاسعة والنصف مساءً يومياً بما في ذلك أيام الآحاد وذلك لتلبية إحتياجات اللبنانيين من تسديد مستحقات وتحاويل مالية داخل لبنان ومن الخارج.
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