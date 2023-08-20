بعد الضجة… الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب توضح

أصدرت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في لبنان بياناً لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بشروط دخول الصحافة والإعلام، ولفتت إلى أننا على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخاً حاضراً ومستقبلاً ونشكر له حفله الذي انعش ليلها.
وتابعت: “بعد التواصل مع الجهة المنظمة، تبيّن بأن التعهد المذكور كان موجها إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط، فبيروت نسمة تنعش الفن العربي، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود الا التي تفرضها اخلاقيات المهنة”.
وأكدت الشركة أن تلك الشروط تتعلق بأمور تنظيمية بحتة لا تخص الفنان الكبير ولم يفرضها أو يطالب بوضعها، مشدّدةً على تقدير واحترام الفنان عمرو دياب للصحافة والإعلام وهو العهد الذي سار عليه طوال تاريخه الفني المشرف باعتبارهم شريكا وداعما له في هذا المشوار الفني.
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