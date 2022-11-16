بعد الكهرباء… هل ترتفع أسعار الاتصالات من جديد؟ (الديار)

كتبت صحيفة “الديار” تقول: يستمر ارتفاع الأسعار في كل القطاعات، وآخرها التعرفة الجديدة لكهرباء الدولة قبل تأمينها ساعتين على الاقل في اليوم، وهنالك اخبار بحسب “الديار” عن ارتفاع جديد مرتقب في أسعار الاتصالات، وفي هذا الاطار أكد المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية أن لا زيادة على تعرفة الاتصالات في الوقت الحالي، موضحاً أن غالبية التكلفة بالدولار، أي أن قيمة المداخيل انخفضت بنسبة 50 في المئة، ونحن “نشحد” قطع الغيار، لكن أي تعديل للتعرفة لاحقاً بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء.
وكشف كريدية أن رواتب موظفي “اوجيرو” لا تشكل اكثر من 6 في المئة من المصاريف التشغيلية للهيئة، داعياً الى إشراك القطاع الخاص في القطاع العام لتطويره. وقال: “رفع التعرفة ليس له علاقة بآلية الصرف، ولا يحق لنا صرف الاعتمادات إلاّ بعد التصويت عليها في المجلس النيابي، ونعمل لغاية الآن على القاعدة الاثنتي عشرية، كما انّ 80 في المئة من السلف التي نحصل عليها تذهب الى تمويل الطاقة لاستمرارية الخدمة ولا نزال ندفع للموردين”.
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