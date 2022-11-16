موقع البرامج
نشرات الأخبار
بعد الكهرباء… هل ترتفع أسعار الاتصالات من جديد؟ (الديار)
محلي
|
الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022
Post Views: 238

كتبت صحيفة “الديار” تقول: يستمر ارتفاع الأسعار في كل القطاعات، وآخرها التعرفة الجديدة لكهرباء الدولة قبل تأمينها ساعتين على الاقل في اليوم، وهنالك اخبار بحسب “الديار” عن ارتفاع جديد مرتقب في أسعار الاتصالات، وفي هذا الاطار أكد المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية أن لا زيادة على تعرفة الاتصالات في الوقت الحالي، موضحاً أن غالبية التكلفة بالدولار، أي أن قيمة المداخيل انخفضت بنسبة 50 في المئة، ونحن “نشحد” قطع الغيار، لكن أي تعديل للتعرفة لاحقاً بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء.

وكشف كريدية أن رواتب موظفي “اوجيرو” لا تشكل اكثر من 6 في المئة من المصاريف التشغيلية للهيئة، داعياً الى إشراك القطاع الخاص في القطاع العام لتطويره. وقال: “رفع التعرفة ليس له علاقة بآلية الصرف، ولا يحق لنا صرف الاعتمادات إلاّ بعد التصويت عليها في المجلس النيابي، ونعمل لغاية الآن على القاعدة الاثنتي عشرية، كما انّ 80 في المئة من السلف التي نحصل عليها تذهب الى تمويل الطاقة لاستمرارية الخدمة ولا نزال ندفع للموردين”.

الملفات
الاكثر قراءة
المزيد من أزمة الدولار
غادة عون: بدل ما تتلهى السيدة سكاف بالشكوى…...
محلي
|
الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022
هذا ما سجله دولار صيرفة
محلي
|
الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022
بشرى للمتقاعدين…
محلي
|
الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022
جميل السيد من مجلس النواب : كيف يمكن...
محلي
|
الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022
باسيل: ما يحصل مهزلة وكل النقاشات تُظهر ألا...
تكتل لبنان القوي
|
الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com