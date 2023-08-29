بعد انتهاء Game Of Thrones… إعلان موعد عرض مسلسل Snow

انتهى أشهر مسلسل في التاريخ “Game Of Thrones” عام 2019, إنما طبعا لم تستطيع هوليوود أن تتخلى عن
نجاح كهذاء لذلك قررت الإستمرار في إستغلاله وإنشاء مسلسلات عدة منشقة منه ومن ضمنهم، “Housr Of The Dragon”, وهو المسلسل الذي تحدث عن تاريخ قبل إنشاء “Game Of Thrones” إنما هذا ليس العرض الذي ينتظره الجميع.
وكان قد إنتشرت شائعات عدة قبل إنتهاء عرض المسلسل عن إنشاء قصة مخصصة لإحدى أبطال العمل, شخصية جون سنو الذي يجسد شخصيته كيت هارينفتون.
وتم الإعلان عن موعد بدء المسلسل وذلك في نهاية السنة.
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