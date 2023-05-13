بعد انفصاله عن زوجته.. باسم ياخور مُهدّد!

تلقى النجم السوري باسم ياخور، بطل مسلسل «العربجي» الرمضاني، الذي حقق مشاهدات قياسية في رمضان، تهديدات بالقتل والذبح على خلفية ابداء رأيه في برنامج «مراحل» بالمسلسل الرمضاني «ابتسم أيها الجنرال»، الذي يعتبر مناهضا للنظام السوري.
ونشر ياخور عبر حسابه الرسمي على «تويتر» رسائل التهديدات التي تلقاها، وسأل باستغراب: «مجرّد رأي فني لا يسيء لأحد، رداً على سؤال في برنامج «مراحل»، هل كان يستوجب كل هذه التهديدات وفيديوهات تحريف الكلام والفبركة؟».
وكان مسلسل «ابتسم أيها الجنرال» قد حظي بنسبة متابعة حثيثة وبتغطية إعلامية واسعة جدا، كونه يتناول بكل جرأة واقع النظام في سوريا من داخل الأسرة، وبالاحرى تجربة عائلة الأسد في الحكم، وهو دراما سورية، من تأليف الكاتب السوري سامر رضوان وإخراج عروة محمد، ومن بطولة كل من مكسيم خليل وغطفان غنوم وعبد الحكيم قطيفان وسوسن أرشيد وريم علي ومازن الناطور وعزة البحرة وسواهم.
على صعيد آخر، ذكرت صفحة «شربيليتا» عبر انستغرام خبراً حول انفصال باسم ياخور عن زوجته، الكاتبة رنا الحريري، بسبب خلاف بينهما أسفر عن انفصالهما عن بعضهما البعض، وإذ لم تعرف الأسباب الحقيقية وراء الانفصال علم أن الثنائي انفصلا بكل هدوء ورقي.
ولاحظ المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن رنا بادرت إلى حذف ياخور من قائمة متابعينها، كما حذفت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جميع الصور التي جمعتها بباسم، الذي لا يزال يحتفظ باسمها في قائمته.
المصدر: القدس العربي
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