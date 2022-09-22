بعد تساؤلات حول غياب علم لبنان عن لقاء ميقاتي – رئيسي… مصادر مطلعة توضح!

بعدما تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة للقاء الذي جمع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، متوقفين عند غياب العلم اللبناني خلال الاجتماع، في حين تم رفع علم زعماء الدول الأخرى التي التقت رئيسي على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، افادت مصادر مطلعة على تفاصيل البروتوكول “المركزية” ان رئيس الدولة حينما يجتمع برئيس حكومة، فإن البروتوكول لا يفرض رفع علم دولة رئيس الحكومة، وتاليا لا انتقاص من قيمة الدولة اللبنانية في ما جرى.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا