بعد تقبيل الرئيس الفرنسي ليدها… هذا ما قالته فرح الديباني

عبرت مطربة الأوبرا المصرية فرح الديباني عن فرحتها بعد قيامها بإحياء حفل تنصيب إيمانويل ماكرون رئيساً للجمهورية الفرنسية للمرة الثانية، حيث قامت بغناء النشيد الوطني الفرنسي في باحة برج إيفل.
وقالت فرح أنها لم تتوقع الخطوة التي قام بها الرئيس ماكرون، ولا تعرف ما هو التعليق الصحيح لهذا الموقف.
وعبرت عن تأثرها بتلك اللحظات وكل ما عاشته.
وتابعت: لم أشعر بأهمية تلك اللحظة عندما كنت على المسرح، ولكن عندما رأيت الصور يتم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي شعرت بفخر وشرف لي.
وجائت تصريحات فرح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، مع الإعلامي يوسف الحسيني.
المصدر: الفن
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