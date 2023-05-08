بعد تكريمها والـOTV… باسكال بطرس: سأواصل دعم جهودكم النبيلة

كرمت “جمعية التكافل لرعاية الطفولة” قناة الـOTV والاعلامية “باسكال بطرس” تحديدا على جهودها التي قامت بها لانجاز حلقة من برنامجها “حقك بايدك” على قناة الـOTV والتي تناولت فيها موضوع فقدان الطفل للمعيل وأثره عليه من الناحية الاجتماعية والنفسية والابداعية.
وعلقت باسكال لحظة تكريمها: تشرفت كثيرا بتسلم هذا الدرع التكريمي من جمعية “تكافل”، بعد الحلقة الرائعة التي استضفتهم فيها.
شكرًا لكم على هذه اللفتة الكريمة وسأواصل دعم جهودكم النبيلة في خدمة المجتمع، وأتمنى لكم كل التوفيق في مشاريعكم المستقبلية.
يُذكر ان برنامج حقك بايدك يُعرض كل يوم جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً عبر شاشة الـOTV
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