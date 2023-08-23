بعد حذف أغنية إليسا… شركة “وتري” تخرج عن صمتها

كشفت شركة “وتري” عن أسباب اللجوء لطلب حذف أغنية إليسا “العقد” من موقع YouTube بعد ساعات من طرحها.
وفي هذا الاطار، نشرت الشركة عبر صفحتها على Facebook كتبت :” مع محبتنا و كامل احترامنا للنجمة الكبيرة إليسا وبالرغم من الخلاف الحاصل، وفن الحق يعلو ولا يعلو عليه، يهمنا إيضاح ما يلي: لم ولن يكون ما نقدم عليه للعرقلة أو بهدف الأذية، إنما نحن شركة تنحني للأحكام القضائية.. ولا تسلك سوى طريق “الحق”.
شركة وتري وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ كافة التدابير
القانونية حفاظا على حقوقها وبانتظار ما ستؤول إليه الدعوى المقدمة في دبي، حيث إنها المؤهلة الوحيدة للبت في الخلاف القائم بين الطرفين حسب العقد، علما بأننا حاولنا مرارا وتكرارا حل الخلاف بشتى الوسائل الحبيبة، ولكن دون الوصول إلى أي نتيجة إيجابية.
كما نؤكد إنه لا مانع لدينا من التوصل لحل يرضي الطرفين، على أن يحفظ لكل ذي حق حقه وذلك لنصرة الفن، و استكمالا لواجبنا في عالم الموسيقى والترفيه”.
ولذلك ، إدارة موقع YouTube قامت بحذف الأغنية، السبت الماضي بناءا على طلب شركة وتري بعد 5 ساعات من طرحها عبر قناة إليسا.
إليسا من جانبها عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، علقت، وكتبت :” عقدي مع وتري اصلا انتهى بتاريخ ۱۲ آب، بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب، استنادا لعقد منتهي.. بس هالقضية ما بتمنعكم إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها تا كانت انحلت الإشكالية واليوم أكثر من أي وقت صرت أكيدة انو أهم قرار اخدته مع شركة وتري انه تركتن وفهمكن كفاية “.
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