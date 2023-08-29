بعد حصد منى زكي أغلب جوائز “مهرجان الدراما”… الإفراج عن فيلمها “القاهرة مكة”

بعد فوز الفنانة منى زكي بأغلب جوائز “مهرجان القاهرة للدراما” عن مسلسلها “تحت الوصاية”، قرر المنتج محمد حفظي الإفراج عن فيلمها “القاهرة مكة”، وذلك بعد تأجيلات عدة لأسباب غير معروفة، حيث كان من المقرر عرض العمل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ولكن تأجّل عرضه مراراً.
وقال حفظي: “فيلم “القاهرة مكة” سيتم عرضه في دور السينما قبل نهاية العام، ولكن لم يتحدّد موعد عرضه بعد”.
ويضم الفيلم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: منى زكي، شيرين رضا، محمد ممدوح، محمد فراج، صابرين…، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول امرأة ذات ماضٍ سيئ قبل سفرها لأداء فريضة الحج، في رحلة سعي للتوبة عما ارتكبته، لكنها ترى نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، فتخوض رحلة تختبر فيها معاني التوبة والتطهّر من الذنوب، ومعرفة ترتيب الدرجات على سلّم الخطيئة، صعوداً أو نزولاً.
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