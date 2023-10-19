بعد دفاعه عن غزة… هل يخسر بنزيما جنسيته الفرنسية؟

بعد دعمه غزة.. دعت فاليري بوير، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى إسقاط الجنسية الفرنسية عن كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي، وكذلك سحب الكرة الذهبية منه، في حالة إثبات ادعاءات جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي تجاهه، حيث زعم أن بنزيما له علاقات بجماعة الإخــ ـوان المسلمين.ونشر اللاعب الدولي الفرنسي السابق بنزيما عبر منصة “إكس” دعما لسكان غزة، كتي فيها: “كل صلواتنا من أجل سكان غزة، ضحايا هذا القصف الظالم مرة أخرى، الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال”.
المصدر: إرم نيوز
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