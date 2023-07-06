بعد رونالدو… عصر جديد للرقم (7) في مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رسميا اليوم الأربعاء، ضم لاعب خط الوسط ماسون ماونت من تشيلسي، بموجب عقد يستمر حتى يونيو 2028، مع خيار التمديد لموسم آخر.
وأشار نادي “الشياطين الحمر” في بيان له، إلى أن ماسون ماونت، شارك في 279 مباراة مع خلال مسيرته مع “البلوز” والموسم (2017-2018) مع نادي فيتيس آرنهم الهولندي، وسجل خلالها 58 هدفا وصنع 53 هدفا، وفاز مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق اللندني خلال موسمي (2020-2021) و(2021-2022).
كما شارك لاعب خط الوسط الإنجليزي، البالغ من العمر 24 عاما، 36 مباراة مع منتخب إنجلترا، ولعب دورا رئيسيا في وصول منتخب “ألسود الثلاثة” إلى نهائي بطولة أوروبا عام 2021.
ونشر الحساب الرسمي “للشياطين الحمر” على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر فيه ماسون ماونت وهو يرتدي القميص رقم (7) الذي ارتداه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل انتقاله إلى نادي النصر السعودي، وعلق عليه: “عصر جديد للرقم 7 مع #يونايتد”.
ونقل موقع مانشستر يونايتد عن ماسون ماونت، قوله: “ليس من السهل ترك النادي الذي نشأت فيه، لكن مانشستر يونايتد سيقدم تحديا جديدا مثيرا خلال المرحلة التالية من مسيرتي. بعد أن تنافست ضدهم، أعرف مدى قوة الفريق الذي انضممت إليه، ولا أطيق الانتظار لأكون جزءا من تلك المجموعة والفوز بالبطولات الكبرى”.
وأضاف: “يمكن للجميع أن يرى أن النادي قد خطى خطوات كبيرة للأمام تحت قيادة إريك تن هاج. بعد أن التقيت بالمدرب وناقشت خططه، لم أستطع أن أكون أكثر حماسة لخوض المواسم المقبلة، وأنا مستعد للعمل الشاق المتوقع هنا”.
وواصل: “أنا طموح للغاية، أعرف كم يكون شعور الفوز بالبطولات الكبرى رائعًا وما يتطلبه الأمر. سأبذل قصارى جهدي لتجربة نفس الشعور مرة أخرى في مانشستر يونايتد”.
ومن جهته، قال مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد، جون مورتو: “ماونت لاعب كرة قدم ذكي للغاية ولديه العديد من الصفات الفنية الرائعة التي ستضيف إلى فريقنا بشكل كبير. لقد أعجبنا بموهبته لفترة طويلة، لذلك يسعدنا أنه اختار الانضمام لنا”.
واستطرد: “أسلوب لعبه وسماته مناسب تماما للفريق، ونعتقد جميعا أنه سيتحسن أكثر بعد العمل مع تن هاج وطاقمه”.
وأتم: “هو لاعب من الطراز العالمي، ولديه أيضا القدرة على تحسين اللاعبين من حوله بفضل ذكائه ووعيه التكتيكي. لقد تأثرنا برغبته القوية في الانضمام إلى يونايتد وتعطشه لمزيد من النجاح، حيث نسعى لرفع مستويات أدائنا خلال الموسم المقبل وما بعده”.
المصدر: “manutd.com”
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