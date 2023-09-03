“بعد ساعات فقط”… إعلامي سعودي يعلنها بشأن صلاح والاتحاد

كشف الإعلامي والناقد الرياضي السعودي عبد الله خوقير تفاصيل جديدة بشأن الانتقال المحتمل للنجم المصري محمد صلاح إلى فريق الاتحاد.
وفي حديثه لقناة “الرياضية” السعودية، قال خوقير: “محمد صلاح سيكون اتحاديا.. وأؤكد لكم هذا الخبر الآن”.
وأضاف: “يوم الأحد سيودع ليفربول، وسيأتي مع سيرجيو راموس إلى مدينة جدة، والإعلان قد يكون يوم الإثنين”.
وصباح اليوم الأحد، نشر خوقير تغريدة على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، جاء فيها: “صلاح.. اتحادي.. بعد ساعات فقط”.
أغلى لاعب في التاريخ!
يوم أمس السبت، نقلت “سكاي سبورتس” البريطاني عن مصدر مقرب من الاتحاد قوله إن النادي مستعد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 250 مليون دولار أميركي) للتعاقد مع محمد صلاح.
أضاف المصدر أن مسؤولي الاتحاد “متفائلون”، مشيرا إلى أنهم “سيحاولون مرة أخرى”.
في حال موافقة “الريدز”، سيصبح صلاح أغلى لاعب في التاريخ، متجاوزا النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 198 مليون إسترليني.
انتهت فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة. في المقابل، ما يزال بإمكان أندية الدوري السعودي للمحترفين إجراء تعاقدات إلى غاية 7 سبتمبر، قبل إغلاق فترة الانتقالات.
راموس يقترب أكثر
قال خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، مساء السبت على حسابه في “إكس” (تويتر سابقا): “الاتحاد قدم عرضا بعقد لمدة موسمين”.
أشار إلى أن النادي السعودي “ينتظر قرار راموس النهائي، بسبب وجود تواصل بينه وبين أندية تركية”.
في وقت لاحق، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن اتحاد جدة حسم صفقة التعاقد مع لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق.
أوضحت أنه من المنتظر أن يخضع اللاعب الإسباني، خلال الساعات القادمة، لفحص طبي قبل إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.
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