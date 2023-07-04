بعد سلامة… إلى من ستؤول مهام حاكمية مصرف لبنان؟ (الديار)

كتبت صحيفة “الديار“: يسود الترقب في الملف النقدي والمالي، على اكثر من مستوى في ظل الضبابية التي ستحكم تعامل نائب الحاكم الاول وسيم منصوري مع منصب الحاكمية، الذي سيؤول اليه بعد مغادرة رياض سلامة نهاية الجاري، خصوصاً في ظل وجود شكوك حول كيفية تعامله مع المقاربات التي انتهجها الحاكم الحالي، خصوصا منظومة التعاميم الاستثنائية لتنظيم العمليات المصرفية والسحوبات من الودائع خصوصا مصير منصة صيرفة. وفي غياب اي توضيحات من الجهات المعنية، عززت عودة منصوري من زيارته إلى واشنطن فرص توليه المنصب.
ووفقا لمعلومات “الديار”، التقى هناك مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مكافحة تبييض الأموال وآخرين معنيين بملف القطاع المصرفي في لبنان، ويمكن الجزم انه نجح في تجاوز اي “فيتو” اميركي على توليه مهام الحاكم، بعد الاتفاق على التنسيق مع الجهات الأميركية المعنية في ما يتعلق بإدارة القطاع المصرفي والوضعين المالي والنقدي.
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