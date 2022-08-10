موقع البرامج
نشرات الأخبار
بعد شهرين من الاقفال… عودة العمل في هيئة ادارة السير في الدكوانة
محلي
|
الأربعاء 10 آب 2022
Post Views: 184

فتحت هيئة ادارة السير والآليات في الدكوانة ابوابها اليوم بعد التوقف عن العمل شهرين بسبب اضراب القطاع العام. 

وتشهد المكاتب زحمة مواطنين توافدوا لتخليص معاملاتهم ومن المقرر تمديد دوام العمل لانجاز اكبر عدد ممكن من المعاملات المتراكمة. 

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com