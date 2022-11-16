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بعد صدور الموازنة… اليكم كلفة الرسوم المتعلقة بمعاملات لمديرية العامة للأحوال الشخصية
محلي
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الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022
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بعد صدور موازنة العام 2022، بموجب القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022،

وبعد نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 49 تاريخ 15/11/2022،

تُحيط المديرية العامة للأحوال الشخصية المواطنين علماً بالرسوم المتعلقة بمعاملات هذه المديرية العامة، وذلك وفقاً للآتي :

  • 20،000 ل.ل. (عشرون الف ليرة لبنانية) لقاء إصدار أي بيان قيد إفرادي أو عائلي، او تنفيذ وثائق الوقوعات (زواج، ولادة وفاة، طلاق).
  • 1,000 ل.ل. (الف ليرة لبنانية) لقاء المصادقة على أي مستند يصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية (بيان قيد إفرادي أو عائلي ووثائق زواج، ولادة وفاة، طلاق).
  • 5،000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية) لقاء إيصال بطاقة الهوية.

على أن يُصار الى البدء بتطبيق هذه الرسوم إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون %

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