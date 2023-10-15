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‏بعد صراع مع المرض، الموت يغيّب الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً.
محلي
|
الأحد 15 تشرين الأول 2023
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‏بعد صراع مع المرض، الموت يغيّب الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً.

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