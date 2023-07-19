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بعد صورتها مع إسرائيليّة.. نانسي عجرم تخرج عن صمتها
فن
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الأربعاء 19 تموز 2023
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ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بصورٍ لمعجبة إسرائيليّة قد التقطت صورةً تذكاريّة مع النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم خلال حفلها الأخير في قبرص.

وخرجت نانسي عجرم عن صمتها وأعادت نشر تغريدة قديمة كتبت فيها “أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرةً: أنا لبنانية عربية حتى الرمق الأخير”.

وتابعت في تغريدة جديدة على تويتر قائلةً: “لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار. لبنانية عربية حتى الرمق الأخير. شكرًا على الحب والدعم”.

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