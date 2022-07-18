بعد صيدا… توقيف جميع أصحاب المولدات في صور

أوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان جميع أصحاب المولدات في صور وعددهم 8، وذلك على خلفية عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقيفه عدداً كبيراً من أصحاب المولدات في صيدا لمخالفتهم التسعيرة.
أوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان جميع أصحاب المولدات في صور وعددهم 8، وذلك على خلفية عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقيفه عدداً كبيراً من أصحاب المولدات في صيدا لمخالفتهم التسعيرة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا