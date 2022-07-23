بعد عمليات سطو وترهيب وابتزاز.. وقع بقبضة القوّة الضاربة لأمن الدولة

أوقفت دورية من القوّة الضاربة في جهاز أمن الدولة، المدعوّ ر. د. في منطقة تلّ حياة في عكار، بعد ضلوعه في عمليات سطو وإطلاق نار وترهيب مواطنين وابتزازهم، وتمّ أيضاً دهم منزله وصودرت عنده أسلحة دون ترخيص.
بعد التحقيق معه، تبيّن أنه مطلوب بعدّة مذكرات توقيف بسبب إطلاق نار على دوريّة للجيش اللبناني، وتبيّن أيضاً وجود حكم غيابيّ بالسجن، صادر بحقه عن المحكمة العسكريّة المنفردة في الشمال.
تمّ تسليم الموقوف إلى الجهات المختصّة التي تتابع معه التحقيق بإشراف القضاء.
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