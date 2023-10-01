بعد عودة الهدوء الى اللبوة.. بيان توضيحي للجيش

عاد الهدوء الى بلدة اللبوة في البقاع الشمالي وتمكن الجيش من فتح الطريق الدولية بالاتجاهين بعد عمليات اطلاق نار من اسلحة خفيفة، كانت قد أسفرت ليلا عن سقوط جريحين.
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 1/ 10/ 2023، أثناء احتجاجات في منطقة اللبوة على خلفية مقتل مواطن خلال تنفيذ حاجز ظرفي في بلدة العين بتاريخ 30/ 9/ 2023، قطع المحتجون طريق بعلبك – حمص الدولي. كما تعرضت الوحدة العسكرية المكلفة فتح الطريق للرمي بالحجارة.
تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى ضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية، وتؤكد أنها باشرت بإجراء تحقيق في جميع المجريات لكشف ملابسات الحادثة.
وكان قد قطع شبان من عشيرة آل رباح طريق بعلبك – حمص الدولية في بلدة اللبوة، احتجاجا على مقتل الشاب (ن.ر) ليل امس السبت، برصاص الجيش.
ولدى محاولة دورية من الجيش فتح الطريق الدولية، تعرضت لهجوم من قبل أهالي الشاب من آل رباح، وأقدم شبان على رمي الدورية بالحجارة، ومنهم من أطلق النار على محيط تواجد الدورية، ما دفع عناصرها الى التراجع حقنا للدماء.
وكتب ناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “بعد قطع طريق اللبوة تصادم الجيش وأهالي المنطقة واطلاق نار، ومعلومات عن سقوط قتيل ثان من آل رباح”.
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