بعد غياب 12 عاماً.. عمرو دياب في بيروت

لن يطول الهدوء الذي يسيطر على أسواق بيروت المستمرّ منذ خريف 2019. إذ أعلن عمرو دياب عن إحيائه سهرة في وسط بيروت في 19 آب (أغسطس) المقبل تأتي بعد غياب النجم المصري عن لبنان قرابة 12 عاماً، وتحديداً منذ عام 2011 حين أحيا أمسية في مناسبة «عيد العشاق». منذ ذلك الحين، اعتكف «الهضبة» عن السهرات اللبنانية، قبل أن تدخل البلاد في موجة توترات أمنية واغتيالات وأحداث دموية أدت إلى إقفال وسط بيروت، فتحول إلى مدينة أشباح.
هكذا، ضربت بيروت موعداً مع «غراميات» عمرو دياب ضمن سهرة ستكون استثنائية بلا شكّ، على أن تُطرح البطاقات للبيع في الساعات القليلة المقبلة. إذ تلفت المعلومات لنا إلى أنه يتردد في الأوساط أنّ السهرة المنتظرة توسّط لتنظيمها طرفان: الأول رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إلى جانب تدخّل بعض الجهات القطرية التي تسعى إلى الاستثمار في لبنان. وتوضح المصادر بأنّ سهرة دياب ستكون بمثابة الإعلان الرسمي عن عودة افتتاح أسواق بيروت التي أقفلت بعدما كانت تضمّ أهم المحلات التجارية ومراكز التسوّق. وتشير المصادر إلى أنه بناء على نتائج حفلة دياب المنتظرة، سيشهد المكان مشاريع عدة في وقت لاحق. في هذا السياق، تشير المعلومات إلى أنّ وساطات مصرية قطرية نجحت في إقناع عمرو دياب بالغناء في لبنان بعدما رفض ذلك سابقاً بسبب الأوضاع السياسية والتوترات السائدة في البلد. وتلفت المصادر إلى أن نجم أغنية «حبيبي ولا على بالو» سيُحيي حفلة واحدة فقط، لقاء مبلغ تخطّى نصف مليون دولار أميركي.
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