بعد فستانها الذي اثار الجدل.. اليسا تتصرف!

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً في الكويت ضمن فعاليات مهرجان صيف “الكويت” يوم أمس جمعها بالفنانة السورية أصالة.
ومن بين الأغاني التي غنتها إليسا ارجع للشوق وتعا وانا شبه نسيتك وكرمالك وذنبي انا واسعد واحدة. إليسا ارتدت فستاناً باللون الأبيض بتوقيع المصمم البناني العالمي إيلي صعب وأقفلت فتحة الفستان عند الصدر، ويبدو أن إليسا قامت بهذه الخطوة كي لا تكرر الجدل الذي أثير حول فتحة الصدر بفستانها السابق الذي ارتدتع في شباط فبراير في حفلها السابق في الكويت وكان أيضاً بتوقيع ايلي صعب.
المصدر: الفن
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