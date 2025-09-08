بعد مطاردة السيارة… قتيل بإطلاق نار في شمال لبنان

قضى الشاب ف. م. متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء تواجده داخل سيارة برفقة م. ع .في منطقة الملولة بطرابلس شمالي لبنان، بجانب محطة حمزة مساء اليوم الأحد.
وقد نُقل الاثنان إلى “المستشفى الإسلامي” و”مستشفى المنلا” لتلقي العلاج، إلا أن ف.م. فارق الحياة جراء إصابته بطلق ناري في رأسه.
وبحسب مصادر ميدانية، فإن إطلاق النار جاء في إطار مطاردة نفذها مجهولون، في حين لا تزال الأسباب والدوافع خلف الحادثة غير واضحة حتى اللحظة.
وسُجِل انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني في محيط المستشفيين المعنيين، حرصاً على ضبط الوضع ومنع أي توترات إضافية.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا