“بعض الشخصيات لم يعد لها دور في لبنان”… وهاب: جنبلاط واحد منن

قال رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب إنّ “وليد جنبلاط من أذكى من عمل سياسة في لبنان وهو يعلم ان بعض الشخصيات لم يعد لها دور في لبنان .. “وهو واحد منن”.”
وأضاف في حديث تلفزيوني أنّ “ماكرون ليس المقرر في ملف رئاسة الجمهورية وهو يقول انه يريد ان يحاسب بشار الأسد وهو مطلوب للمحاسبة في افريقيا ودول أخرى.”
وأكمل وهاب: “الوضع يحتاج الى حوار جدي بين حزب الله والتيار الوطني الحر.”
وختم: “أقول للرئيس ميقاتي .. شيل رياض سلامة وحاكمو أما احميه .. “بس مش تعمل فيه هيك”.”
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