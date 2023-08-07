بفضل ساعة اليد… رجل ينقذ والده بعد سقوطه من دراجته الهوائية

بعد إضافة ميزة مخطط القلب الكهربائي إلى السلسلة 4 للساعة الذكية، لقياس معدل ضربات القلب ومنع حدوث أي خلل، قررت شركة أبل إضافة نظام مكالمات الطوارئ إلى ساعتها الجديدة. خلال كلمته الرئيسية، في 10 سبتمبر، كانت هذه الميزة واحدة من المستجدات القليلة المقدمة.
ولكن كالمعتاد في مجال الصحة والسلامة، فإن شركة أبل وصلت إلى هدفها بشكل صحيح. بعد العديد من الحقائق حول الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب “تم انقادهم” بواسطة Apple Watch، أصبحت ميزة مكالمات الطوارئ الجديدة الآن تتكلم عن نفسها.
رجل ينقذ والده بعد سقوطه من الدراجة بسبب تحذير من ساعة أبل وتش :
الحقائق وقعت في نهاية الاسبوع الماضي في ولاية واشنطن. كان أحد سكان سبوكان، يدعى غابي بورديت، في طريقه للقاء والده بوب في حديقة ريفرسايد العامة. بعد وقت قصير من إدراك غابي أن والده بوب تأخر فعليًا، تلقى رسالة على هاتفه، من Apple Watch من بوب.
لحسن الحظ، كان بوب يرتدي ساعة Apple Watch – التي ارسلت رسالة إلى جابي قائلة “طارئ SOS، بوب بورديت اتصل بخدمات الطوارئ من هذا الموقع الجيوغرافي بعد أن اكتشفت Apple Watch انخفاضًا حادًا في ضربات القلب، ” وفقًا لما نشره أحد المقربين على Facebook. حذرت الساعة ابنه عن طريق رسالة SMS، لكنها طلبت في نفس الوقت رقم الطوارئ 911 مع تحديد الموقع الدقيق للحادثة.
بين وقت سقوطه و وصول سيارة الاسعاف، إستغرق الوقت 30 دقيقة، وفقًا لما قاله غابي، بينما كان من الممكن أن يستغرق ذلك وقتًا أطول بدون مكالمة الطوارئ هذه. عند سقوطه من الدراجة، كان رأس بوب قد إصطدم بالأرض، مما جعله يفقد وعيه.
أشاد جابي بورديت بتكنولوجيا Apple Watches بعد أن ساهمت في إنقاذ حياة والده.
انتقل غابي إلى Facebook لمشاركة قصة لا تصدق من نجاة والده المحظوظ من الموت.
لقد كتب : “يوم الأحد الماضي أثناء محاولتي مقابلة والدي للذهاب بجولة بالدراجات في ريفرسايد ستيت بارك، تلقيت رسالة من Apple Watch الخاصة بوالدي تنبهني أن الساعة ” اكتشفت سقوطًا مفاجئا” مع خريطة موقع الحادث. “لم يكن بعيدًا عن مكان تواجدي. ذهبت مباشرة إلى هناك – لكنه كان قد رحل من هناك عندما وصلت. تلقيت تحديثًا آخر من الساعة قائلًا إن موقعه قد تغير مع خريطة موقع المستشفى. حيث سبقتني خدمات الطوارئ“.
أوضح غابي أنه لحسن الحظ حالة والده في تحسن بعد سقوطه، مشيدًا بالتكنولوجيا التي ساعدت في إنقاذ حياته.
وأضاف: “قام أبي بعمل الأشعة السينية والاشعة المقطعية كل شيء على مايرام، ولكنه مؤلم قليلاً! إذا كنت تملك ساعة أبل، فقم بإعداد برنامج HARD FALL “.
“لو كان قد سقط في مكان ما على مسارات خطيرة أو منطقة نائية أخرى، فإن الموقع الجيوغرافي كان سيحدد بالظبط مكان تواجده ليسهل العثور عليه. تقنية مذهلة وسعيد للغاية لأنها كانت مفيدة له!“
تأتي ميزة اكتشاف السقوط مع Apple Watch Series 4 و إصدار الأحدث Series 5 :
إذا اكتشفت الأداة الذكية ما تشير إليه Apple على أنه سقوط قوي أثناء ارتدائها، فإن الساعة تنقر على مرتديها وتعرض تنبيهًا.
يمكنك إما الاتصال بخدمات الطوارئ أو رفض التنبيه، وإخبار الساعة “أنا بخير”.
ومع ذلك، إذا اكتشفت Apple Watch أن الشخص غير متحرك لمدة دقيقة تقريبًا، فسيبدأ العد التنازلي لمدة 30 ثانية، أثناء النقر على معصمك وإصدار تنبيه بصوت أعلى، بحيث تكون أعلى من صوتك حتى تتمكن أنت أو أي شخص آخر قريب من سماعها.
عندما ينتهي العد التنازلي، تقوم الساعة تلقائيًا بالاتصال بخدمات الطوارئ وتشغيل رسالة صوتية توضح حدوث هبوط حاد في الضغط، قبل مشاركة الموقع الحالي للشخص كإحداثيات خطوط الطول والعرض.
في شرح لكيفية تنشيط هذه الميزة، قالت Apple: “يجب تشغيل ميزة” كشف السقوط ” لساعتك للاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ : افتح تطبيق” الإعدادات” على Apple Watch، و أدخل رمز الدخول، ثم تأكد من تشغيل ميزة “اكتشاف السقوط”.
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