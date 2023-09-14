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بقرادونيان التقى لودريان: نقاش مثمر وإيجابي!
متفرقات
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الخميس 14 أيلول 2023
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التقى الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، اليوم، المبعوث الفرنسي جان إيف لو دريان، حيث دار النقاش حول نتائج محادثات لودريان مع الأطراف السياسية حول انتخاب رئيس للجمهورية.
كان النقاش مثمرًا وإيجابيًا، حيث تم التشديد على ضرورة استكمال الإتّصالات والمناقشات مع الأطراف اللبنانية والعمل على الإبتعاد عن وضع الشروط وعن الخطابات ذات السقف العالي للوصول إلى انتخاب رئيس توافقي، كمدخل أساسي لبدء العمل في حلّ الأزمة الراهنة في البلاد.

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