بقميص مارادونا.. ميسي “يلمح” إلى تغيير خططه في مونديال 2026

أثارت صورة جديدة لنجم فريق إنتر ميامي الأميركي، ليونيل ميسي، الكثير من التكنهات الجديدة، المتعلقة بمشاركته في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد ظهر ميسي بتلك الصورة على حسابه على تطبيق إنستغرام، مرتديا نسخة طبق الأصل من القميص الذي ارتداه الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، خلال مشاركته الأخيرة مع “منتخب التانغو” في نهائيات كأس العالم، التي جرت فعالياتها في الولايات المتحدة بصيف العام 1994.
وتعيد هذه الصورة إلى الأذهان تصريحات سابقة لميسي، البالغ من العمر 36 عاما، بشأن عدم وجود خطط لديه بشأن اللعب مرة أخرى في بطولة كأس العالم، وذلك بعدما توج باللقب في مونديال قطر العام الماضي.
وتحمل تلك الصورة تلميحا إلى أن ميسي ريما يريد أن يسير على خطى مارادونا في أن يكون آخر مونديال له في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردت “ماركا”.
وكان نجم برشلونة الأسبق قال بحديث صحفي قبل مباراة منتخب الأرجنتين الودية أمام أستراليا في بكين في وقت سابق من هذا الشهر: “سوف نرى كيف ستسير الأمور”، وذلك لدى سؤاله عن نواياه بشأن مشاركته في المونديال المقبل.
وأضاف ميسي: ” هذه آخر بطولة (مونديال قطر).. من حيث المبدأ، لن أشارك في كأس العالم المقبلة.”
والآن، بعد أن لعب في الدوري الأميركي وقدم مستويات كبيرة في أول مباراتين له مع فريق إنتر ميامي، فإن انضمام ميسي إلى منتخب الأرجنتين في “رقصة تانغو أخيرة” بكأس العالم سيكون أمرا “شاعريا” لعدة أسباب، إذ سيسير على خطى مارادونا بإنهاء مسيرته الدولية على الأراضي الأميركية.
كما أن البطولة المقبولة تمنح “البرغوث” فرصة جديدة للمشاركة بثاني مونديال يقام في القارة الأميركية (بعد مونديال البرازيل 2014).
كما أن المونديال المقبل سوف يمثل سادس مشاركة للنجم الأسطوري في بطولات كأس العالم، وهو رقم غير مسبوق يصعب تكراره.
المصدر: الحرة
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