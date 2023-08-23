بكركي ممتعضة… وهكذا علقت مصادر “كنسية” على الدور الفرنسي (الديار)

لم تنف مصادر كنسية لـ «الديار» كل ما قيل عن امتعاض بكركي من طريقة تعامل باريس مع النواب، ومن السياسة الفرنسية والتغيرات التي لحقت بها حيال الملف الرئاسي اللبناني، واشارت الى انّ فرنسا لطالما وقفت الى جانب لبنان، وكان دورها فعّالاً لكن اليوم الوضع مغاير، وطروحاتها لا تتمشى مع بعض الافرقاء اللبنانيين، والمطلوب ان تؤدي الدور الايجابي الوسطي، مع ضرورة مطالبتها بإجراء جلسات انتخابية رئاسية مفتوحة، الى حين انتخاب الرئيس، وشددت المصادر الكنسية على إبقاء العلاقة جيدة ومتينة مع الفرنسيين، لكن نأمل منهم المساعدة في حل الازمة الرئاسية بطريقة توافقية.
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