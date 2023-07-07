بكين: نرى تحسنًا في العلاقات مع واشنطن

لفت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، اليوم الجمعة، إلى تحسن محتمل في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن، خلال لقاء مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بكين.
وقال لي تشيانغ لوزيرة الخزانة الأميركية: “أمس حين وصلتِ إلى مطارنا وخرجت من الطائرة، رأينا قوس قزح، أعتقد أن هذا يمكن أن ينطبق أيضاً على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة”.
من ناحيتها، دعت يلين إلى “منافسة سليمة” مع الصين، معربة عن أملها في عدم ترك “الخلافات” تتسبب “بتدهور غير مجد” للعلاقات بين البلدين.
كما أضافت: “نسعى إلى منافسة اقتصادية سليمة، لا يحصد الأقوى فيها كل الغنائم، مع مجموعة من القواعد المنصفة يمكن أن يستفيد منها البلدان مع الوقت”.
المصدر: العربية
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