بلال عبدالله: كل تطاول على صلاحيات رئيس الحكومة مرفوض￼

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي النائب بلال عبدالله الذي أعلن بعد اللقاء: “لقائي اليوم مع دولة الرئيس تطرق الى أربعة مواضيع:
الموضوع الأول، أكدنا له أننا متمسكون باتفاق الطائف، وكل تطاول على صلاحيات رئيس الحكومة مرفوض من قبلنا بما نمثل وبأمانة المنطقة التي أعطتنا ثقتها، هذا الموضوع غير قابل للتسوية، وكل محاولات للنيل من هذا الموقع وهذا الدور ستقابل من قبلنا بمواقف حاسمة.
أما الموضوع الثاني الذي تطرقنا له مع دولة الرئيس فهي العدالة لهاني الحاج شحادة الذي كان عضوا في المجلس الاعلى للجمارك وتم إيقافه للأسف لتأمين التوازن الطائفي من دون أي إدانة ودون اي ملف، واعتقد، أنه آن الأوان للافراج عنه، فلديه عائلة واحباب وإقليم الخروب يزخر بالكفاءات والطاقات والقدرات على المستويات كافة، ونأمل الا نعطي مبررا ليكون هناك إدانة لهؤلاء الناس الشرفاء والنظيفين في الإدارة الذين كانوا مثالا وقدوة في كل المواقع القضائية والعسكرية والإدارية، هذا دون أن نسمح لأنفسنا من التدخل في القضاء. كان دولة الرئيس واضحا بأنه لا يتدخل في القضاء، ونحن لا نتدخل أيضا ولكن نتمنى الإسراع في إقفال هذه الملفات.
الموضوع الثالث والأساسي الذي تحدثنا فيه مع دولة الرئيس هو مباركته لتعويض إقليم الخروب الاجحاف في توفير الكهرباء من بسري، وهذا الموضوع تم بالاتفاق مع وزير الطاقة مشكورا، ومع شركة كهرباء لبنان مشكورة ومع مصلحة الليطاني مشكورة. ونأمل عندما تبدأ مؤسسة كهرباء لبنان بانتاج الكهرباء ان يكون هناك نوع من التعويض والعدالة لأهالي إقليم الخروب الذين سجل أجحاف طويل في حقهم في موضوع الكهرباء.
اما الموضوع الرابع فهو إجراء دولة الرئيس ميقاتي أتصالا برئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر بشأن موضوع آبار المياه التي تم العمل بها في موقع قريب من بسري، هذه الآبار التي من شأنها، ان تم العمل فيها سريعا، أن تؤمن المياه كاملة لمنطقة الاقليم، وللأسف نحن مضطرون ان ننزل من 4 الى 3 آبار بسبب فرق الأسعار والتسوية مع المقاول، ولكن الاستاذ نبيل الجسر مشكورا أمن دعما ماديا كويتيا لإكمال هذا المشروع، وبذلك يكون تم حل مشكلة المياه في المنطقة”.
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