بلدية أنطلياس: ممنوع تقاضي رسوم مقابل ركن السيارات

أصدرت بلدية أنطلياس والنقاش تعميمًا موجّهًا إلى أصحاب مؤسسات وشركات ركن السيارات (Valet Parking) وأصحاب المطاعم والمقاهي ضمن النطاق البلدي، شدّدت فيه على منع تقاضي أي رسم أو عمولة من أي شخص يركن سيارته على الأرصفة أو في شوارع البلدة أو في الأماكن المخصصة للمواقف.
وأكدت البلدية أن القرار يشمل جميع الشركات والمؤسسات، مهما كانت صفتها، وأنه يُحظر منع أي شخص من استخدام هذه الأماكن لركن سيارته.
ولفتت إلى أن المخالفين سيتعرّضون للمساءلة القانونية واتخاذ تدابير مشددة بحقهم.
