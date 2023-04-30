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بلدية اللقلوق توضح حقيقة توظيف شرطي بلدي من التابعية السورية
محلي
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الأحد 30 نيسان 2023
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أصدرت بلدية اللقلوق بياناً أعلنت فيه ان صورة لبطاقة كرتونية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها ان شخصاً من التابعية السورية يعمل كشرطي بلدي في اللقلوق، وأوضحت التالي:

اولاً- ان هذه البطاقة مزورة ولا تحمل اي ختم او اي توقيع رسمي؟

ثانياً- ان بلدية اللقلوق من البلديات الصغيرة التي تواجه صعوبات كباقي البديات في الحصول على مستحقاتها التي تحتاجها للقيام بمهامها الاساسية (كجمع ورمي النفايات) فكيف ستستطيع ان توظف عناصر شرطة وهي عاجزة عن توظيف عمال نظافة.

ثالثًا- ان الاجهزة الامنية تتابع الموضوع لكي تصل للجهة الناشرة لهذه الصورة.

رابعًا- نتمنى من الخصوم في العمل البلدي مع اقتراب الانتخابات البلدية ان يمارسوا حق المنافسة بالطرق الشرعية وبالخدمات لا بخلق الاكاذيب والافتراءات”.

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