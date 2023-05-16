بلدية طرابلس أخلت حديقة مستديرة نهر ابو علي من عائلات من النوَر الرحّل

أخلت دورية من شرطة بلدية طرابلس، بتوجيه من رئيس البلدية المهندس أحمد قمرالدين وقائد الشرطة ربيع الحافظ، عائلات من النوَر الرحّل، من مستديرة نهر ابو علي في التبانة، كانوا قد افترشوا أرض الحديقة ونصبوا ما يشبه الخيم بحجة عدم وجود مأوى لهم.
وأوضح بيان للشرطة، انه، “فور ورود معلومات عن تواجد نحو 40 شخصا من النور الرحل رجالا ونساء واطفالا افترشوا أرض الحديقة تحت جنح الظلام بحجة عدم وجود مأوى لهم، توجهت ليلا دورية من مخفر التبانة في شرطة بلدية طرابلس، وسطرت محضرا بالواقعة، وانتظرت حتى الصباح ونقلتهم على متن شاحنة الى خارج مدينة طرابلس”.
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