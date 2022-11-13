بمشاركة 12 ألف عدّاء… انطلاق ماراثون “أنا بيروت”

تحت شعار “أنا بيروت”، انطلق سباق “ماراثون بيروت الدولي” صباح اليوم الأحد، بنسخته الـ18 في منطقة واجهة بيروت البحرية، وبمشاركة 12 ألف عدّاء .
وستكون مواعيد فعاليات الماراثون على النحو التالي:
– الساعة 10: 6: سباق نصف الماراتون (1 ،21 كلم) لفئة الاحتياجات الخاصة.
– الساعة 20: 6: سباق الماراتون (195, 42 كلم).
– الساعة 40: 6: سباق نصف الماراتون (1, 21 كلم).
– الساعة 00: 7: سباق 10 كيلومترات
– الساعة 00: 10: سباق 5 كيلومترات (للمرح)
وسيُقام احتفال توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات عند الساعة 30 : 10 صباحاً.
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