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بمشاركة 12 ألف عدّاء… انطلاق ماراثون “أنا بيروت”
محلي
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الأحد 13 تشرين الثاني 2022
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تحت شعار “أنا بيروت”، انطلق سباق “ماراثون بيروت الدولي” صباح اليوم الأحد، بنسخته الـ18 في منطقة واجهة بيروت البحرية، وبمشاركة 12 ألف عدّاء .

وستكون مواعيد فعاليات الماراثون على النحو التالي:

– الساعة 10: 6: سباق نصف الماراتون (1 ،21 كلم) لفئة الاحتياجات الخاصة.

– الساعة 20: 6: سباق الماراتون (195, 42 كلم).

– الساعة 40: 6: سباق نصف الماراتون (1, 21 كلم).

– الساعة 00: 7: سباق 10 كيلومترات

– الساعة 00: 10: سباق 5 كيلومترات (للمرح)

وسيُقام احتفال توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات عند الساعة 30 : 10 صباحاً.​

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