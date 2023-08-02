موقع البرامج
نشرات الأخبار
بمكون موجود في المطبخ… طريقة غريبة للقضاء على البعوض
إقليمي/دولي
|
الأربعاء 02 آب 2023
Post Views: 1,015

شاركت إحدى السيدات على صفحتها في فيسبوك حيلة للتخلص من البعوض والبرغش عن طريق استخدام زبدة الثوم.

ونشرت السيدة 3 صور تم التقاطها على مدى 5 دقائق، أظهرت كيف تم استدراج الحشرات إلى معجون زبدة الثوم اللزج.

وكتبت السيدة: “إنه أمر مقزز ولكنه أفضل من جعلهم يطيرون في كل مكان”.

وكتبت إحدى المتابعات تعليقا على الصور أنها جربت الطريقة وحصلت على نتائج مذهلة أيضا.

فيما علقت سيدة أخرى: “يمكنك أيضا استخدام خل التفاح وسائل غسيل الأطباق وستحصل على نفس النتيجة”.

وتستخدم زبدة الثوم في تحضير الكثير من الأطباق، وقوامها أشبه بالمعجون.

وأنثى البعوض تتغذّى على الدم لأنه ضروري لنضج البيض، في حين أن الذكر يتغذّى على عصارة النباتات ورحيق الأزهار.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com