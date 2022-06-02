بنك بيروت يعرض حلولاً مصرفية إلكترونية للمنظمات غير الحكومية والجمعيات في ندوة إلكترونية

استضاف بنك بيروت بالتعاون مع شركة بوب فينانس ندوة إلكترونية للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية عرض خلالها سلسلة من الحلول الإلكترونية المصممة خصيصاً لتسهيل أعمال هذه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
خلال هذه الندوة التي نُظمت يوم الخميس 2 حزيران 2022 وشارك فيها أكثر من 100 منظمة محلية ودولية تحدث كل من السادة فريد الخوري عن بنك بيروت ومايكل عبد النور عن شركة بوب فينانس، كما شارك عدد من الجمعيات تجربتهم الإيجابية مع هذه الحلول المصرفية الإلكترونية التي سهّلت مهامهم وأعمالهم الإنسانية.
أوضح الخوري أن لدى الإنضمام إلى مجموعة حلول بنك بيروت الإلكترونية، تستفيد الجمعيات من إمكانية جمع التبرعات عبر الإنترنت وقبول مدفوعات البطاقات مباشرة في الحساب وأضاف انّه بإمكانها أيضًا جمع مساهمات منتظمة ودورية من حسابات المتبرعين من خلال خدمة الخصم المباشر.
إلى ذلك، فإن حلول بنك بيروت المخصصة للمنظمات غير الحكومية تتيح لهذه الجمعيات والمنظمات توزيع المساعدات على المستفيدين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، من خلال بطاقات سحب Pay Cards وتجنب التعامل النقدي والمخاطر المرتبطة به. وفي السياق عرض عبدالنور على الحاضرين أن خدمة الدفع النقدي متوفّرة أيضاً في 700 مركز لشركة BoB Finance منتشر في لبنان ما يسمح بإجراء دفعات جماعية عبر الإنترنت للمستفيدين.
والجدير بالذكر أن أجهزة الصراف الآلي والفروع التابعة لبنك بيروت تتيح للجمعيات الاستفادة من ال Fresh Funds، من خلال عمليات السحب النقدي والمدفوعات الدولية.
وفي سياق الندوة تشارك عدد من ممثلي الجمعيات الحاضرة تجربتهم مع الحلول الإلكترونية المطروحة، فأفادت السيدة دانيا متّى عن الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRC أن التعاون مع بنك بيروت سهّل أعمال الاتحاد كثيراً اذ أصبحت العمليات اسهل والوصول إلى المعلومات متوفراً على مدار الساعة وكذلك الحلول للمشاكل الطارئة. أمّا ممثلة منظمة الإغاثة الدولية Relief International السيدة بسمة حيصون، فقد افادت أن التعاون مع بنك بيروت قائم منذ العام 2015 وأن الجمعية قد استفادت من خدمات المصرف وشركة بوب فينانس على كافة الاراضي اللبنانية. كما وأشادت السيدة بهية عاصي من منظمة بسمة وزيتونة بالعلاقة المهنية والدعم التكتولوجي المتطور الذي يوفره المصرف للجمعية.
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