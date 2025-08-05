بن غفير: على رئيس الأركان التنفيذ إذ قررنا احتلال غزة

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلثاء، رئيس الأركان إيال زامير إلى إعلان التزامه الكامل بأوامر المستوى السياسي، بما في ذلك قرار محتمل باجتياح غزة وإخضاع حركة “حماس”.
وقال: “إذا قررت الحكومة احتلال غزة، فعلى رئيس الأركان التنفيذ فوراً، يجب أن يوضح أنه سيمتثل كلياً لتعليمات القيادة السياسية دون تردد”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المؤسسة العسكرية والحكومة الإسرائيلية توتراً بشأن خيارات الحسم العسكري في القطاع، وسط ضغوط متزايدة من التيارات المتشددة لإعادة احتلال غزة.
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