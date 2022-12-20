بوب فينانس تستعدّ لعيد الميلاد

اعلنت شركة “بوب فينانس” عن رفع جهوزيتها خلال موسم الأعياد لتلبية كافة حاجات المواطنين بما فيها تسليم حوالات المغتربين ومعايداتهم المالية لذويهم بسرعة عبر كافة مراكزها فضلاً عن التحاويل المالية داخل لبنان.
وبالإضافة الى خدمة تحويل الأموال، تتعاون الشركة مع مجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية من أجل توزيع المساعدات على المواطنين. وبموجب هذه الشراكات، يستطيع المواطنون إستلام المساعدات المالية النقدية المحولة إليهم من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية عبر أي مركز من المراكز الـ 700 لـ “بوب فينانس” المنتشرة في جميع الاراضي اللبنانية.
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