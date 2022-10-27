بوب فينانس في حفل لنقابة أصحاب وكالات السفر والسياحة ￼

شاركت شركة بوب فينانس وكيل ويسترن يونيون في لبنان في حفل لنقابة أصحاب وكالات السفر والسياحة في لبنان (ATTAL) وذلك برعاية وحضور وزير السياحة المهندس وليد نصّار ورعاية رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة طيران الشرق الأوسط السيد محمد الحوت وذلك نهار الخميس الواقع فيه 20 تشرين الأول 2022 في مركز التدريب والمؤتمرات التابع للإدارة العامة لطيران الشرق الأوسط.
ألقى السيد مايكل عبد النور مدير عام الشركة خلال الحفل كلمة تحدث فيها عن التعاون الذي يجمع بوب فينانس ونقابة أصحاب وكالات السفر والسياحة في لبنان والتسهيلات التي تقدمها الشركة لATTAL وغيرها من الخدمات المالية التي تقدمها الشركة للمواطنين. كما وأكّد عبد النور على أهميّة الدور الذي تؤديه شركات تحويل الأموال في مجال السياحة كما في المجالات الحيويّة الأخرى في لبنان حيث انّها تساهم بتدفّق العملة الصعبة إلى البلاد.
وتخلل الحفل كلمة لكلّ من نقيب أصحاب وكالات السفر والسياحة في لبنان السيد جان عبود والسيدة لينا سنّو والسيد محمد الحوت ومعالي الوزير وليد نصّار.
وشهد الحفل تهافتاً لافتاً للحاضرين على المساحة المميزة التي خصصتها شركة بوب فينانس لالتقاط الصور والتي أضفت جواً من المرح لجهة ألوانها الصارخة وتصميمها الفريد الذي يُشعر المتواجدين فيها بأن حياتهم انقلبت رأساً على عقب.
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