بوب فينانس يجدد فرص الربح وهذه المرة في الزلقا

زحمة سير إيجابية مترقّبة اليوم أمام فرع شركة بوب فينانس الجديد على أوتوستراد الزلقا حيث أن المواطنين على موعد بعد ظهر الجمعة 19 آب، عند الساعة الخامسة مع فرص ربح جوائز نقديّة قيّمة من شركة بوب فينانس وكيل وسترن يونيون في لبنان. فرص الفوز هذه بانتظار المشاركين في برنامج البث المباشر The Road Show مع الإعلامي إيلي مرهج الذي يطل عبر راديو دلتا من داخل فان نقّال، بعد أن أطلّ في وقت سابق من أمام فرعي الزلقا والأشرفية ساحة ساسين حيث فاز عدد كبير من المواطنين والمشاركين في البرنامج بجوائز نقدية فورية. وتستمر بوب فينانس بجولتها ضمن البرنامج الإذاعي على مختلف الأراضي اللبنانية لتقديم المزيد من الجوائز النقدية.
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