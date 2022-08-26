بوب فينانس يقدم فرصًا للربح في الجنوب ￼

بشرى سارّة إلى أهالي الجنوب وتحديدًا إلى أهالي مدينة صور فشركة بوب فينانس وكيل ويسترن يونيون في لبنان سوف تقدم لهم اليوم جوائز نقديّة قيّمة وذلك من ضمن برنامج البث الإذاعي The Road Show الذي يقدمه الإعلامي ايلي مرهج عبر راديو دلتا. فبعد جولات متعددة في مختلف الأراضي اللبنانية فاز فيها العديد من المواطنين بجوائز نقدية قدمتها شركة تحويل الأموال، سيصل الفان الخاص بالبرنامج الإذاعي إلى مدينة صور عند الساعة الخامسة من عصر اليوم 26 آب حيث ستكون له وقفة عند الكورنيش البحري لتتجدد فرص الربح هذه المرّة في الجنوب.
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