بوتين يصدر مرسوما يلزم عناصر المجموعات المسلحة أداء القسم

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوما يلزم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية أداء قسم اليمين مثلما يفعل جنود الجيش، بعد يومين على الإعلان عن مقتل زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.
وبموجب نصّ المرسوم الذي نشره الموقع الالكتروني للحكومة الروسية واوردته “وكالة الصحافة الفرنسية”، بات لزاما على هؤلاء العناصر التعهد بـ”الإخلاص” و”الوفاء” لروسيا، و”الامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين (الأعلى رتبة)”. ويأتي هذا المرسوم بعد شهرين من “تمرد” فاغنر بقيادة بريغوجين على القيادة العسكرية الروسية.
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