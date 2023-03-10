بوحبيب التقى لازاريني وفرونتسكا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني الذي قدم له المدير الجديد للاونروا في لبنان، وكانت مناسبة لتبادل الآراء حول سياسة لبنان تجاه الفلسطينيين والوضع المالي للاونروا .
واكد الوزير بوحبيب على ضرورة استمرار الاونروا في القيام بخدماتها من اجل حماية الاستقرار في المخيمات طالبا من لازاريني العمل من اجل جعل الإنفاق في استثمار المشاريع التنموية والطويلة الأمد ما يمكن ان يُغير فعليا في حياة الفلسطينيين والعيش في ظروف افضل.
كما التقى الوزير بو حبيب المنسّقة الخاصة للأمم المتّحدة في لبنان السيدة جوانا ورونيكا وتم البحث في الإحاطة التي ستقدّمها إلى مجلس الأمن خلال جلسته المرتقبة لمناقشة تقرير الأمين العام الدوري حول تنفيذ القرار 1701 (2006) .
كما تم عرض للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان .
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