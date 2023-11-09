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بوحبيب: لوقف إسرائيل اعتداءاتها وتصريحات مسؤوليها الاستفزازية بحق لبنان والفلسطينيين
محلي
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الخميس 09 تشرين الثاني 2023
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 قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب لنظيره البريطاني جيمس كليفرلي خلال لقائهما في الرياض، ان”حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ولوقف الحرب ومنع اتساعها إلى دول الجوار” .

وشدد على “ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها وتصريحات مسؤوليها الاستفزازية بحق لبنان والفلسطينيين”.

وعن الشأن السوري، قال الوزير بو حبيب لنظيره البريطاني ان “الوضع في سوريا لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، وعلى الغرب إعادة النظر بمقاربته وموقفه من الأزمة السورية والمساعدة في مسألة التعافي المبكر في سوريا”.

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